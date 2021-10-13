Задача QR-кодов — защитить привитых и непривитых

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 октября 2021, 07:11 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С 18 октября в Челябинской области вводится обязательное использование QR-кодов при проведении массовых мероприятий. По мнению врачей, риск инфицироваться коронавирусом в закрытых помещениях с большим количеством людей увеличивается в разы.

«Основная цель введения QR-кодов — не разграничивать людей на здоровых и больных, а однозначно защитить тех, кто последовательно выполняет рекомендации врачей, вакцинируется, укрепляет свой иммунитет, и в то же время уменьшить возможность заболеть тем людям, которые по каким-то причинам еще не вакцинировались от коронавирусной инфекции. Вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких!», — прокомментировал главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Челябинской области Сергей Кокорин.

Напомним, что с этой недели на Южном Урале действует обязательная вакцинация для тех, кто работает в сфере обслуживания и имеет постоянные контакты с большим количеством людей. Именно эти категории граждан подвержены наиболее высокому риску заражения, отмечается в постановлении главного санитарного врача по Челябинской области Анатолия Семенова.

Записаться на прививку от коронавируса можно на портале «Госуслуги».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости