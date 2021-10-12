Семь школьников за сутки заболели коронавирусом в Челябинской области

Количество подтвержденных случаев по-прежнему превышает 400.
На сегодняшний день ковидом болеет 10 996 южноуральцев. По сообщению регионального Минздрава, новых подтверждений за сутки – 405, семеро из них – школьники.
Смертность также остается на высоком уровне, за 24 часа от коронавируса скончались 26 человек.
По словам главного внештатного терапевта минздрава Челябинской области Анны Мищенко, прививка – это то, что может спасти пациентов и помочь врачам. Если вакцинироваться и проводить ревакцинацию будет все взрослое население Челябинской области, это будет огромный вклад в борьбу с коронавирусом.
Кстати, на региональном уровне разрабатывается углубленная диспансеризации для пациентов, переболевших COVID–19. Пройти ее в короткие сроки можно в ОКБ № 2. Запись ведется на сайтах Госуслуги и talon.zdrav74.ru, по телефону поликлиники, а также при личном посещении медучреждения. Те, кто занят в будни, может пройти диспансеризацию в субботу. После обследования выдается справка.
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