Победить пандемию можно только совместными усилиями, уверены врачи Южного Урала

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 октября 2021, 09:50 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Медики призывают жителей Челябинской области пройти вакцинацию от коронавируса.

Спасти пациентов и помочь врачам способна прививка, уверена главный внештатных терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко. «Если вакцинироваться и проводить ревакцинацию будет все взрослое население Челябинской области, то это будет огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Как сказал один из моих коллег, вакцинируйтесь, врачи не железные», — прокомментировала специалист.

Анна Мищенко призвала прививаться южноуральцев старше 60 лет и добавила, что остановить пандемию можно только совместными усилиями.

Как уже сообщал сайт «Аргументы Недели», со вчерашнего дня в Челябинской области введена обязательная вакцинация для тех, кто работает непосредственно с людьми. Со следующей недели в регионе по решению оперативного штаба будут использоваться QR-коды при проведении массовых мероприятий. Новые меры призваны предотвратить введение локдауна.

Напомним, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно на портале «Госуслуги». Дополнительную информацию можно получить на сайте коронавирус74.рф.

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