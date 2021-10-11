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Учёные зафиксировал рост микозов в ковидариях

, 13:43

Учёные зафиксировал рост микозов в ковидариях

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора установили, что в реанимационных палатах коронавирусных госпиталей фиксируется подъём грибковой флоры. Это может быть вызвано патогенными особенностями вируса, а также активным использованием определённых лекарств.

Чаще всего обнаруживаются грибы рода Candida albicans - возбудители кандидоза. У здорового человека они обитают в желудочно-кишечном тракте. При коронавирусе могут проникать в дыхательные пути. Они нарушают систему кровообращения и поражают половые органы. Патоген часто обнаруживается у людей, страдающих иммунодефицитом. Тактика профилактики заболевания должна быть направлена на ранее обнаружение. Тема появления патогенов у пациентов с коронавирусом стала настолько актуальной, что Минздрав был вынужден изменить методические рекомендации к лечению ковида.

Существующие методы диагностики не всегда позволяют определить наличие грибков. К тому же излишнее применение средств для профилактики патогена может увеличить его сопротивляемость.

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