Эпидемия коронавируса повлияла на психику людей

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11 октября 2021, 09:53

Доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал о возникновении у людей пограничных психических расстройств и аффективных нарушений, вызванных в период пандемии. Люди стали активнее увлекаться конспирологическими теориями, страдать депрессией, многие боятся заболеть. Всё это приводит к нарушению сна, расстройству системы пищеварения.



Даже если бы эпидемия остановилась сейчас, она надолго останется в головах людей, имеющих слабую психику. Помимо коронавируса человек стал больше бояться насморка, обычного гриппа, отметил учёный.



За счёт развития цифровых технологий люди максимально дистанцировались друг от друга. Виртуальное общение подменило реальные контакты. Конференции, мероприятия и собрания теперь проходят удалённо. Даже романтическое общение людей перешло в сеть. Качество жизни из-за изоляции заметно пострадало, так как количество телесных контактов сократилось. Человек является биологическим существом, которому необходимы регулярные рукопожатия, поцелуи и объятия. Сидя перед компьютерным монитором многие об этом только мечтают. Из-за постоянного неудовлетворения, люди становятся раздражёнными.



Андрей Шмилович считает, что исправить ситуацию можно посредством перехода из виртуального мира к реальности. Рано или поздно эпидемия закончится, и люди не должны оказаться заложниками своих помещений, заключил специалист.





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