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11 октября 2021, 08:25 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

В этом уверен главный врач челябинской поликлиники №8 Дмитрий Прокопьев.

Руководитель медицинского учреждения отметил, что сейчас сняты все административные барьеры в рамках прививочной кампании: вакцина в наличии, бригады сформированы, мобильные пункты максимально приближены к населению. «Осталось осознать, что вакцинация — единственный доступный способ контролировать инфекцию. Надеюсь, что введенные меры помогут нам увеличить темпы, нарастить охват населения профилактическими прививками и, наконец, победить болезнь», — отметил Дмитрий Прокопьев.

Напомним, что в Челябинской области действуют меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в регионе вводится обязательная вакцинация от COVID-19. Поставить прививку должны все, кто работает с людьми: педагоги, сотрудники социальных служб, банков, представители сфер торговли, общественного питания и красоты. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, а также те, у кого есть медицинские противопоказания.

Через неделю, с 18 октября, в Челябинской области станет обязательным использование QR-кодов для посещения массовых мероприятий с количеством участников более 100 человек. Как будут применяться QR-коды подробно указано на сайте коронавирус74.рф. Записаться на вакцинацию можно с помощью портала «Госуслуги».

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, 10 октября выявлено 402 новых случая заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекции. За прошедшие выходные в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19 привились 2079 южноуральцев.

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