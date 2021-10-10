В Челябинской области продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида

На сегодняшний день получают лечение 10 810 человек.
Свежие цифры от областного Минздрава вновь подросли по сравнению со вчерашним днем. 402 человека за сутки получили положительный ПЦР-тест. Среди них рекордное за последнее время количество школьников – сразу девять! При этом закончили лечиться от ковида и выписались всего 284 человека.
Смертность также пугающе высокая – 28 человек за последние 24 часа не смогли побороть коронавирус и скончались.
А в это время в регионе продолжается вакцинация. Уже завтра, 11 октября, прививки станут обязательными для всех, чья работа связана с людьми. Отказаться от укола можно, но и работодатель имеет право отправить вас в бессрочный отпуск без оплаты.
Кстати, прививаться начали даже иностранцы, проживающие в Челябинской области. Вакцину они могут получить в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Более 100 человек уже проявили гражданскую активность. Получают они препарат «Спутник Лайт».
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