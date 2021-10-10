В Челябинской области продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида

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10 октября 2021, 10:56 Анна Семенова

Ковид продолжает распространяться... Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

На сегодняшний день получают лечение 10 810 человек.

Свежие цифры от областного Минздрава вновь подросли по сравнению со вчерашним днем. 402 человека за сутки получили положительный ПЦР-тест. Среди них рекордное за последнее время количество школьников – сразу девять! При этом закончили лечиться от ковида и выписались всего 284 человека.

Смертность также пугающе высокая – 28 человек за последние 24 часа не смогли побороть коронавирус и скончались.

А в это время в регионе продолжается вакцинация. Уже завтра, 11 октября, прививки станут обязательными для всех, чья работа связана с людьми. Отказаться от укола можно, но и работодатель имеет право отправить вас в бессрочный отпуск без оплаты.

Кстати, прививаться начали даже иностранцы, проживающие в Челябинской области. Вакцину они могут получить в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Более 100 человек уже проявили гражданскую активность. Получают они препарат «Спутник Лайт».

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