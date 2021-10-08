Учёные нашли новый способ диагностики онкологических заболеваний

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8 октября 2021, 14:24

Международная группа учёных под руководством российского специалиста Александра Аполонского разработала новую систему диагностики рака простаты. Заболевание определяется посредством анализа простого выдоха пациента. Разработчики заявляют о точности исследования в 95%.



Диагностика позволяет обнаружить отпечатки биомолекул, которые свидетельствуют о наличии в организме новообразований. Учёные отмечают, что каждая вдыхаемая биомолекула имеет свой код. Данное открытие было сделано ещё нобелевским лауреатом Лайнусом Полингом. Однако его применение началось только сейчас.



Ранее выдыхаемый объём воздуха исследовался посредством масс-спектрометрии и газовой хроматографии. Для их подготовки требуются значительные усилия. Даже при правильной организации анализа точность оставалась на относительно низком уровне. Новая диагностика уже прошла первичную апробацию. В ходе эксперимента участвовало более 60 добровольцев, среди которых 28 человек страдали онкологией. Метод позволил определить наличие не только заболевания, но и его виды.



Доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Светлана Налимова заявила, что новый метод позволит определять наличие рака на первых стадиях. Методика в скором времени будет доступна для медицинских учреждений, занимающихся лечением онкологических заболеваний.





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