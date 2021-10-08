Этапы создания авторской методики «Фейспластика»

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8 октября 2021, 13:22

Алесь Улищенко - врач-остеопат, кандидат медицинских наук, главный врач клиники остеопатии и фейспластики Clinic Dr.Ale

Историю рождения уникальной методики, которая останавливает старение и не только, рассказывает ее автор — врач-остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко.

Как появилась фейспластика?

Все начиналось с массажа

Я изучал различные виды, в частности массаж лица, и практиковал их. Это было в далеком 2005 году, когда я еще учился в школе. А через несколько лет, уже будучи студентом московского медицинского вуза, куда я, простой парень из Харькова, поступил без экзаменов как призер олимпиады по биологии, начал проникаться остеопатией.

Хирургия и остеопатия как база новой методики

После окончания вуза я работал с различными заболеваниями, структурой тела и типами людей как хирург и как врач-остеопат. По мере практики я наблюдал за возрастными изменениями и пришел к выводу, что процесс старения происходит изнутри кнаружи. То, что мы наблюдаем на лице, это уже видимые проявления глубинного дисбаланса, который есть в организме. Это открытие натолкнуло меня на идею создать новый метод восстановления и гармонизации красоты лица, который включал бы не только работу с кожей, поверхностными мышцами, а мог корректировать причины глубинного порядка.

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Так родилась фейспластика

Путем многолетней теоретической и практической работы родилась «Фейспластика» — методика, с помощью которой можно скорректировать асимметрии и буквально остановить старение. Это возможность КОМПЛЕКСНО подходить к вопросу красоты, гармонизируя пропорции лица, делая его более молодым, подтянутым, расслабленным через оздоровление тела.

Фейспластика и остеопатия не одно и то же. Мы разработали порядка 250 авторских техник по работе с причинами возрастных изменений и лицом, которых нет в остеопатии. В нашем арсенале шикарные техники на проработку жевательных мышц, улучшение прикуса и зубочелюстной системы, контура нижней челюсти, проработку глаз! То есть, если вы хотите избавиться от межбровки, носогубки или асимметрии лица, идти к простому остеопату бессмысленно. Это область, в которой специализируется именно специалист фейспластики.

В чем отличие фейспастики от других методик?

Фейспластика работает с ПРИЧИНОЙ проблем на лице. Результат достигается благодаря пониманию причинно-следственных связей в организме и того, почему вообще происходит преждевременное старение и как с этим бороться.

Никакие массажи и фейсфитнес не смогут проработать межбровку так, как это делает фейспластика. Знаете почему? Потому что образование межбровной морщины зависит от напряжения лобной кости и мышечно-фасциальной системы. А с этим работает только фейспластика.

Никакой массаж в принципе не может убрать мешки под глазами, потому что их появление биомеханически связано с венозным оттоком от черепа. И чтобы избавиться от синевы и отеков в области глаз, нужно основательно работать с черепом, шеей и глазной орбитой. Понимаете? Кожа, клетчатка, фасции — все мягкое крепится к твердому. И если в костных структурах есть напряжение, они будут деформироваться, и лицо поплывет. Так раньше времени у вас появятся или станут отчетливее возрастные морщины, брыли и второй подбородок…

Еще одно важное отличие фейспластики — работа с костями черепа и ИСПРАВЛЕНИЕ АСИММЕТРИЙ. Методик, предлагающих такое без вреда для здоровья, больше нет! На сеансах специалист фейспластики убирает очаги напряжения в области черепа, костей и швов и восстанавливает естественное положение структур. То есть он прямо влияет на положение глаз и бровей, форму носа, выпуклость скул и даже прикус! После курса процедур клиенты отмечают, что и лечение у ортодонта стало эффективнее.

Помимо избавления от эстетических проблем — исправления асимметрии, разглаживания морщин и улучшения осанки — специалист может вылечить головные боли, убрать спутанность сознания, избавить от нарушения зрения. Фейспластика не только омолаживающая методика, но и оздоровительная. Это не только про красоту и молодость, это про здоровье.

На сеансе фейспластики специалист тщательно работает со всем телом, нормализуя лимфоток и венозный отток, работает с диафрагмами, внутренними органами, костями, мышечно-фасциальными цепями, и только потом переходит к лицу, прорабатывая кости черепа, мышцы, мягкие ткани лица, связки, сосуды, нервы. Такой комплексный подход дает мощный ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

Именно благодаря этому наши клиенты отмечают, что проходит головная боль, улучшается зрение, нормализуется давление (и они забывают о таблетках!), появляется больше энергии и сил, восстанавливается сон, нормализуется гормональный фон и даже происходит переосмысление жизни.

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