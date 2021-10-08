У предпринимателей есть время, чтобы выработать алгоритм работы с QR-кодами

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 октября 2021, 11:49 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Изменения вступят в силу 18 октября.

Как писал сайт «Аргументы Недели» ранее, с 18 октября в Челябинской области будет обязательным использование QR-кодов при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях и количестве участников более 100 человек.

Индивидуальный предприниматель Александр Афонасьев считает данную меру своевременной: «При этом стоит отметить, что у бизнеса есть время подготовиться к новым условиям ведения деятельности, продумать определенный алгоритм работы с клиентами. Это поможет избежать суеты и возможных ошибок».

Мнения о том, что введение QR-кодов необходимо, придерживается главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева. «На Южном Урале обязательные QR-коды появятся только с 18 октября, это значит, что и у учреждений, и у населения будет время подготовиться к новым условиям», — прокомментировала эксперт. Ольга Агеева напомнила о важности вакцинации и рекомендовала всем, кто уже переболел, пройти расширенное обследование здоровья.

Добавим, что принцип использования QR-кодов подробно изложен на сайте коронавирус74.рф, с информацией могут ознакомиться все желающие.

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