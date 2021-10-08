400 южноуральцев за сутки заболели коронавирусом

Челябинская область добралась до цифры в 400 заболевших за сутки. На сегодняшний день, 8 октября, в регионе получает лечение 10 629 человек. 26 человек не смогли побороть вирус, статистика смертности остается высокой.
Врачи продолжают убеждать население в том, что только прививка поможет справиться с серьезными последствиями ковида и защитит от летального исхода.
В Минздраве придумали создать специальный сервис, где люди могут обмениваться опытом о вакцинации. В соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» появилось мини-приложение «Коллективный иммунитет». Здесь можно рассказать о том, как вы перенесли прививку или задать специалистам интересующие вас вопросы.
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