Обследование у психиатра может стать обязательным

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 октября 2021, 09:43

Трагедия в пермском университете актуализировала многие вопросы психических заболеваний людей и способах их лечения.



Кардиолог, кардиохирург академик РАН Давид Георгиевич Иоселиани отмечает, что врачи не имеют права отказывать в лечении пермского стрелка, который получил ранение при задержании. Медики обязаны выхаживать любого преступника, которому необходима помощь. Под суд он пойдёт только после того, как будет полностью излечен. В пермском инциденте не исключается наличие у стрелка психического отклонения. Здоровый человек не будет совершать таких действий.



Чтобы сократить количество подобных случаев, врачи-психиатры предложили проводить регулярные обследования людей. Это можно делать раз в несколько лет. Лучше всего это проводить в возрасте до сорока лет. В данный период признаки психических заболеваний проявляются активнее всего. После сорока лет болезнь становится очевидной.



Психиатры разработали принципиально новые методы диагностики заболеваний, рассказывает главный психиатр Москвы профессор Георгий Костюк. Их постепенно внедряют в практику. Однако многие техники психиатрической помощи упираются в закон, чего нет в других медицинских специальностях. Специалисты сошлись во мнении, что правовая база требует доработки. Люди с психическими заболеваниями, в том числе сложно диагностируемыми, не должны получать право на владение оружия, управление автомобилем и определённые виды работ.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости