Южноуральцам рассказали, как получить QR-код

С 18 октября в регионе вводится использование QR-кодов для массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством участников более 100 человек.
Сообщается, что QR-код можно получить на портале «Госуслуги», а также в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП Коронавирус». У вакцинированных он появляется в личном кабинете после получения финальной дозы вакцины, у переболевших ковидом — если диагноз был подтвержден документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только при условии тестирования в лаборатории, передающей данные на портал.
QR-код действует разное время: 1 год если по подтверждает прививку, 6 месяцев — перенесенную болезнь, 72 часа — ПЦР-тест.
Напомним, что для посещения массовых мероприятий при себе вместе с QR-кодом нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Более подробное разъяснение применения QR-кодов на Южном Урале приведено на сайте коронавирус74.рф.
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