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Коронавирус станет сезонным заболеваем только после выработки коллективного иммунитета

, 11:22

Коронавирус станет сезонным заболеваем только после выработки коллективного иммунитета

Весь мир уже два года живёт в условиях пандемии. За это время специалисты разработали меры борьбы с коронавирусом, выпустили несколько видов вакцин. Однако рост заболеваемости по-прежнему увеличивается. Иногда кажется, что предпринимаемые меры предосторожности бессмысленны.

У людей имеется много ресурсов для борьбы с вирусами. Меры, которые разные государства используют для противостояния инфекции, не всегда эффективны. Но если их будут соблюдать все люди на планете, то вирус можно победить.

К сожалению, риск заболеть коронавирусом есть даже у привитых людей. Наиболее уязвимыми перед COVID-19 являются пациенты с заболеваниями лёгких сердца и онкологией, считает микробиолог, доцент кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Чаплин.
Коронавирус станет сезонным заболеваем только после выработки коллективного иммунитета. К тому времени и учёные смогут разработать более действенные средства лечения. Пока 100% эффективностью не обладает ни одна вакцина в мире, но учёные постоянно работают над этим, заключил микробиолог.

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