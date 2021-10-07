В Челябинской области суточный прирост заболевших приближается к 400

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7 октября 2021, 11:04 Анна Семенова

Врачи вновь работают на износ. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Сохраняется и высокая смертность.

На 7 октября 2021 года в сводке регионального Минздрава вновь пугающие цифры. Если еще в июле-августе суточный прирост заболевших колебался в пределах 340, то сегодня он составил 397 человек. Трое из них – школьники. С начала пандемии было подтверждено более ста тысяч случаев коронавируса в Челябинской области (и это только те, кто переносил болезнь с симптомами и сдали ПЦР!)

Смертность тоже на высоком уровне. За сутки от вируса скончались 26 человек.

По словам главврача ГКБ №2 г.Челябинска Ольги Поздеевой, заболеваемость растет с каждым днем. Сегодня созданы все условия, чтобы жители области были обеспечены вакциной и прошли вакцинацию и избежали страшных последствий заболевания. Каждый должен понять: единственное, что спасет жизнь – это прививка.

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