Финал чемпионата «Лучший сантехник» станет covid free zone

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6 октября 2021, 12:02 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Участники получили QR-коды и инструкции по соблюдению антиковидных мер.

Введение QR-кодов в Челябинской области прокомментировал вице-президент ЮУТПП, генеральный директор ТД «СантехУрал» Сергей Ермаков. Он отметил, что финал Чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» станет свободной от коронавируса территорией. Участники соревнований, которые пройдут в ноябре, получили QR-коды, а также инструкции по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и контролю температуры.

«Это новые реалии и для бизнеса, и для организаторов мероприятий, с которыми нам теперь жить и работать», — констатировал Сергей Ермаков.

Он добавил, что поставил прививку от коронавируса сам и предоставил возможность сотрудникам своей компании вакцинироваться прямо на рабочем месте. Большая часть персонала так и поступила.

Важность прививочной кампании подчеркивают медики. И.о. главного врача районной больницы села Долгодеревенское Дмитрий Киреев отметил, что в сложившейся непростой ситуации с коронавирусом, массовая вакцинация — единственный выход. Он положительно оценил решение регионального оперативного штаба об использовании с 18 октября QR-кодов для посещения массовых учреждений.

«Мы видели на примере Москвы, что это работает, QR-коды вещь хорошая. Есть время для учреждений, чтобы учесть весь опыт, а у жителей есть время определиться с планами и вакцинироваться и защитить свое здоровье», — прокомментировал Дмитрий Киреев.

Напомним, что получить QR-код могут переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию за последние полгода. Эта опция доступна на портале «Госуслуги». Подробная инструкция о том, как это сделать, опубликована на сайте регионального правительства. С помощью портала «Госуслуги» также можно записаться на прививку.

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