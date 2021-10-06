Защитный укол самые маленькие жители Приморья получают бесплатно

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 октября 2021, 10:14

на фото: Александра Горшкова, Инна Зеленкова, Светлана Нагибко

Среди всех медицинских проблем сегодня главной стала пандемия коронавирусной инфекции. На борьбу с ней брошены все силы, но коварный COVID-19 отыскивает всё новые лазейки для проникновения в организм человека. Заслоном для него могут послужить простые санитарные правила – чистота рук и поверхностей, социальная дистанция, ношение медицинских масок, а также вакцинация, которую каждый житель Приморского края имеет возможность пройти бесплатно и избежать риска заражения. Но не только коронавирус атакует нас. Для самых маленьких очень опасен респираторно-синцитиальный вирус, особенно в первые два года жизни и особенно для недоношенных или маловесных детей и детей с врождёнными пороками развития сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Защитить их способна инъекция иммунного препарата, доказавшего свою высокую эффективность. Важно, что, несмотря на высокую стоимость, защитный укол все младенцы могут получить бесплатно. Об этом еженедельнику «Аргументы неделi. Приморье» рассказали главные врачи лечебных учреждений Владивостока – Первой краевой детской больницы Инна Зеленкова, Третьей и Пятой детских поликлиник города Светлана Нагибко и Александра Горшкова.

Решая задачу улучшения состояния здоровья населения, в крае в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы занимаются развитие профилактической направленности педиатрической службы.

«У нас в крае уже в 2017 году активно приступили к закупке и разгруппировке препарата. Это необходимо делать, и мы всячески информируем родителей, порой даже просим сделать инъекцию. По мировой статистике, восемьдесят процентов всех бронхиолитов у детей раннего возраста происходят из-за респираторно-синцитиального вируса, или по-другому РС-инфекции, очень коварного и опасного заболевания», – отмечает главврач краевой детской больницы №1 Инна Зеленкова.

Коллегу дополнила главный врач детской поликлиники №5 Владивостока и главный внештатный специалист краевого министерства здравоохранения по амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению Александра Горшкова.

«У детей до года респираторно-синцитиальный вирус является самой распространённой причиной поражения нижних дыхательных путей, иногда приводит даже к летальному исходу», – подчеркнула она.

Как отметили наши собеседники, иммунизация от РС-инфекции в Приморье даёт положительный результат: дети, прошедшие полный курс иммунопрофилактики, ни разу не болели пневмониями, а если у них случается бронхит, то переносят его в лёгкой форме.

А ведь респираторно-синцитиальный вирус высоко заразен и очень быстро передаётся, подчёркивают врачи. Он наиболее опасен для недоношенных или маловесных младенцев в возрасте до двух лет, и особенно тех, у кого есть врождённые заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной систем. У них заболевание проходит долго и тяжело, требуя длительного медикаментозного лечения. Как отметила главный врач Пятой детской поликлиники, у сорока процентов таких детей находится эта инфекция.

«Половина от этого числа нуждается в госпитализации и нахождении на искусственной вентиляции лёгких более десяти дней. Введение инъекции помогает ребёночку раздышаться, – пояснила Александра Горшкова.

Защитная профилактика позволяет существенно улучшить состояние иммунной системы. Добавим, что в Приморском крае, одним из первых в стране, стали проводить иммунизацию от РС-инфекции через систему обязательного медицинского страхования.

Как рассказала Светлана Нагибко, в детской поликлинике №3 Владивостока наблюдается больше 30 детей, прошедших иммунизацию.

«Все они хорошо перенесли саму процедуру введения препарата и в отличие от своих здоровых сверстников сегодня в разы реже болеют бронхолёгочными заболеваниями», – подчеркнула главврач Третьей детской поликлиники краевого центра.

Руководители лечебных учреждений рассказали, что препарат дорогостоящий, один флакон обходится в 60 тысяч рублей. Вводится он из расчёта на вес ребёнка – 15 миллиграмм на один килограмм. Требуется минимум три введения с интервалом в четыре недели, то есть для родителей это было бы финансово весьма затратно, а для кого-то просто недоступно. Но всем приморским малышам защитный укол делается бесплатно. Дефицита препарата нет, если же в нём возникает необходимость, его можно заказать и оперативно получить.

С октября наступает самое благоприятное время для проведения иммунизации, отметили главные врачи детских лечебных учреждений Владивостока. Продлится оно до апреля, но лучше не откладывать, а воспользоваться такой возможностью. Родители, чьи дети входят в группу риска, могут обратиться в детские поликлиники № 3 и № 5 Владивостока и согласовать удобную для них дату и время процедуры. И воспользоваться такой возможностью могут все жители Приморского края.

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