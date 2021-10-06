В Челябинской области за сутки скончались от ковида 27 человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 октября 2021, 09:57 Анна Семенова

Ковид не щадит ни старых, ни молодых. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

И 395 южноуральцев получили положительные ПЦР-тесты.

По информации регионального Минздрава, за последние сутки от ковида вылечились 283 человека. А заболели 395. Правда, есть положительный момент – среди «новеньких» нет ни одного школьника. Таким образом, на сегодняшний день лечение получает 10 456 жителей Челябинской области.

Количество смертей продолжает оставаться на высоком уровне. 27 человек не смогли справиться с коронавирусом.

Медики настоятельно просят привиться, только коллективный иммунитет поможет остановить распространение инфекции.

Уже сейчас принято решение ограничить посещение массовых мероприятий для тех, кто отказывается от вакцины. Без сертификата с QR-кодом не попасть в театр, кино или на концерт.

Записаться на прививку легко: сделать это можно через личный кабинет на «Госуслугах» или по единому номеру телефона 122, а также с помощью мессенджеров:

• Telegram: @miac74_122_bot

• Viber и WhatsApp: +7 351 240-13-13

• Вконтакте: группа https://vk.com/sluzhba122.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости