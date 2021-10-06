Диетолог Сычева порекомендовала отдавать предпочтение тыквенным семечкам

Диетолог Наталья Сычева сообщила, что многие россияне употребляют семечки в качестве перекуса. Данная привычка может в некоторых случаях оказаться полезной, а в других – нанести вред здоровью.
По словам диетолога, подсолнечные семечки являются не лучшим выбором, поскольку если употребить их слишком много, можно ослабить иммунитет, что приведет к воспалительным процессам в организме.
Наталья Сычева в беседе с Радио Sputnik заметила, что более полезными являются тыквенные семечки. В них содержится большое количество магния, который хорошо влияет на нервную систему. В сложившейся ситуации это важно, поскольку в настоящий момент из-за пандемии и сопутствующих проблем практически все пребывают в хроническом стрессе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.