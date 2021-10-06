Диетолог Сычева порекомендовала отдавать предпочтение тыквенным семечкам

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6 октября 2021, 09:54 Источник: Радио Sputnik

тыквенные семечки, pixabay.com

Диетолог Наталья Сычева сообщила, что многие россияне употребляют семечки в качестве перекуса. Данная привычка может в некоторых случаях оказаться полезной, а в других – нанести вред здоровью.

По словам диетолога, подсолнечные семечки являются не лучшим выбором, поскольку если употребить их слишком много, можно ослабить иммунитет, что приведет к воспалительным процессам в организме.

Наталья Сычева в беседе с Радио Sputnik заметила, что более полезными являются тыквенные семечки. В них содержится большое количество магния, который хорошо влияет на нервную систему. В сложившейся ситуации это важно, поскольку в настоящий момент из-за пандемии и сопутствующих проблем практически все пребывают в хроническом стрессе.

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