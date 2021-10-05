Цены на лекарства выросли на 11%, обратно они не вернутся

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5 октября 2021, 11:30

Из-за угрозы новой волны ковида региональные власти бьют тревогу. Правительство выделило дополнительные средства из бюджета на лекарственные препараты для пациентов, проходящих лечение на дому. С начала года цены на них выросли на 11%. Рост оказался выше фиксируемой статистическими ведомствами инфляции. По прогнозам экспертов, стоимость лекарств будет увеличиваться и в дальнейшем. Без поддержки государства не обойтись.



С началом осени подорожали более трёх десятков жизненно важных лекарств. Среди них иммуноглобулин, средства против опухолей и эпилепсии. Цены увеличиваются с согласованием с Минздравом. С ноября прошлого года ведомство разрешило 51 производителю увеличить цены на препараты. В большинстве случаев подобное решение принимается при появлении риска дефицита отдельных категорий лекарств.



Помимо этого на цену повлияли новые правила маркировки лекарственных средств. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что экономических причин для снижения цен на лекарства в стране нет. Даже если Центробанк сможет опустить инфляцию до 4%, это не повлияет на цены. Фармакологическая индустрия требует значительных затрат.





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