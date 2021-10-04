В Челябинской области открывается еще одна ковидная база
4 октября 2021, 16:34 Анна Семенова
150 специализированных коек появится в горбольнице Коркино.
Сегодняшние цифры областного Минздрава вновь говорят о побитых антирекордах. Таких показателей по заболеваемости и смертности в этом году еще не было. Положительный тест на ковид получили 392 человека, шесть из которых – школьники. Скончались за прошедшие сутки 27 человек, все непосредственно от коронавируса.
Областные власти оперативно отреагировали на проблему нехватки «ковидных» коек в больницах. На прошлой неделе их оставалось менее 2%. Поэтому открываются новые госпитальные базы. Одна из них – в горбольнице №1 города Коркино - начнет принимать пациентов уже завтра. Как сообщили в Минздраве, госпиталь обеспечили запасом необходимых препаратов, набрали штат врачей и медперсонала, провели обучение.
Всего новая база сможет принять одновременно 150 больных ковидом.
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