В Челябинской области открывается еще одна ковидная база

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4 октября 2021, 16:34 Анна Семенова

В госпитале будет все необходимое для лечения больных с коронавирусом. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

150 специализированных коек появится в горбольнице Коркино.

Сегодняшние цифры областного Минздрава вновь говорят о побитых антирекордах. Таких показателей по заболеваемости и смертности в этом году еще не было. Положительный тест на ковид получили 392 человека, шесть из которых – школьники. Скончались за прошедшие сутки 27 человек, все непосредственно от коронавируса.

Областные власти оперативно отреагировали на проблему нехватки «ковидных» коек в больницах. На прошлой неделе их оставалось менее 2%. Поэтому открываются новые госпитальные базы. Одна из них – в горбольнице №1 города Коркино - начнет принимать пациентов уже завтра. Как сообщили в Минздраве, госпиталь обеспечили запасом необходимых препаратов, набрали штат врачей и медперсонала, провели обучение.

Всего новая база сможет принять одновременно 150 больных ковидом.

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