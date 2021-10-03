В Челябинске открыли группу детсада для малышей с диабетом

Аргументы Недели → Здоровье

3 октября 2021, 13:49 Анна Семенова

Диабет, к сожалению, "молодеет" с каждым годом. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За детьми с особенностями здоровья будет следить эндокринолог и медсестры.

Группа будет работать в детсаду №194 в Центральном районе Челябинска. Принимать сюда будут ребятишек 3-7 лет с сахарным диабетом первого типа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского государственного медуниверситета сообщает сайт «Вечерний Челябинск».

Принять новая специализированная группа сможет 25 детей. Чтобы попасть сюда, необходимо обратиться в комитет по делам образования города, подать заявку и получить путевку. В каком районе вы живете - неважно. Получение путевки бесплатное, никаких дополнительных взносов не требуется.

Детки, посещающие данную группу, смогут обучиться необходимым навыкам, чтобы в школе обходиться без постоянного медицинского контроля. Помогать дошколятам будут медсестры и врач-эндокринолог.

Кстати, это не первая такая группа в Челябинске. С 2018 года подобная существует в детском саду №17 на «северке». Посещают ее 28 ребят.



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