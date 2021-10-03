Суточный прирост заболевших COVID-19 в Челябинской области – почти 400 человек

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3 октября 2021, 12:58 Анна Семенова

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Продолжают подхватывать вирус не только взрослые, но и дети.

Свежая статистика областного Минздрава вновь свидетельствует об увеличении числа заболевших коронавирусом. Цифра суточного прироста неумолимо подбирается к 400, за 24 часа положительный тест пришел 391 человеку, четверо из которых – школьники. При этом выздоровели и выписались только 278 человек. 25 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

При этом южноуральцы продолжают пренебрегать вакцинацией и элементарными правилами безопасности: в магазинах и общественном транспорте человека в маске можно встретить скорее в качестве исключения.

Да, прививка не защитит от заболевания, если вы попадете в очаг. Но переносят коронавирус привитые гораздо легче, чем непривитые, легкие у них остаются без поражения.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно не выходя из дома, через портал «Госуслуги» или через мессенджеры:

• в Telegram: @miac74_122_bot

• в Viber и WhatsApp: номер +7 351 240-13-13

• Вконтакте: группа https://vk.com/sluzhba122.

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