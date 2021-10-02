Врачи рассказали, как определить сердечный приступ и обезопасить себя от инфаркта

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2 октября 2021, 14:13 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что прием нитроглицерина при инфаркте может быть настолько опасен, что способен привести к летальному исходу. Инфаркт случается не только у пожилых людей, но и у молодых.



Самым известным признаком инфаркта является боль в области сердца.



«Обычно он случается у людей, которые уже имеют какие-то проблемы с сердцем. Это нарушение коронарного кровоснабжения, ишемия. Как правило, у таких пациентов в кармане есть нитроглицерин или разные спреи, которые расширяют сосуды и убирают боли. Важный признак инфаркта: при нем такие средства не помогают»,- рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.



По ее словам, инфаркт может проявляться самым необычным образом. Так, к примеру, человек может чувствовать зубную боль.



«Он ходит к стоматологу, лечит зубы, а в конце концов, когда снимают ЭКГ, врачи видят, что у человека острая стадия инфаркта»,- отметила врач.



Интересно, что согласно статистике, в 30% случаев при инфаркте миокарда можно не испытывать никаких ощущений в грудной клетке. По словам кардиолога Владимира Глаголева, известно много случаев, когда пациенты с инфарктом миокарда жаловались на боли в руке, шее или зубах. Случаются даже безболевые формы инфаркта, когда человек ничего не чувствует и переносит его на ногах.



При острой боли в сердце врачи настаивают на срочном вызове скорой помощи. Настороженность вызывают внезапная слабость, проливной пот, резкое снижение давления.



Главный кардиолог Минздрава России Юрий Беленков отмечает, что в последние годы инфаркт молодеет:



«У молодых людей провоцировать инфаркт могут ранний атеросклероз, воздействие каких-то химически активных веществ, генетика. Случается, что коронарный сосуд, который идет по поверхности сердца, подныривает в мышцу сердца и над ним образуется так называемый мышечный мостик. В спокойном состоянии ничего не проявляется, но при чрезмерном физическом напряжении этот мостик пережимает коронарный сосуд и может случиться инфаркт. Так умирают некоторые спортсмены».



Инфаркт у молодых людей может быть вызван стрессом, алкоголем и чрезмерно напряженным рабочим графиком. Для предотвращения инфаркта необходимо вести здоровый образ жизни, контролировать уровень холестерина, а также уровень артериального давления.



Мужчинам рекомендуется уже в 35 лет посетить кардиолога.



«Мы проводим обследования, определяем уровень сахара, холестерина, давления и говорим ему, какие целевые уровни нужно иметь по этим показателям. Возможно, можно будет модифицировать его образ жизни, если нет — тогда нужно принимать препараты, которые помогают это сделать. И на этом фоне риск развития сердечно-сосудистых событий — не только инфаркта, у нас, к сожалению, много чего бывает с сердцем — снижается раза в три-четыре»,- рассказал Юрий Беленков.



У женщин два периода, когда им необходимо сходить к кардиологу.



«Первый — когда она собирается стать мамой, потому что нужно посмотреть, нет ли у нее в семье гипертоников. Связано это с тем, что, к сожалению, часто во время беременности повышается давление и у некоторых женщин и после родов оно остается. Второй — в 47–50 лет», - сообщил специалист.





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