Ковидом в Челябинской области болеет более 10 тысяч человек
2 октября 2021, 12:46 Анна Семенова
За сутки заразившихся стало больше на 389 человек.
Заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. На недавнем брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что вакцинация идет медленными темпами, на сегодняшний день вакцину получили чуть более 50% южноуральцев. Это мало для формирования коллективного иммунитета.
А пока антипрививочники отстаивают свои права за сутки прибавилось 389 заболевших. Четыре человека из этого числа – школьники. Таким образом, на сегодняшний день в области болеет ковидом 10 113 человек.
Цифры о смертельных случаях продолжают пугать, каждый день с вирусом не справляется более 20 человек, на 2 октября скончались 26 больных.
Кстати, все вопросы, касающиеся коронавируса, южноуральцы могут задать на «горячую линию» Министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16 .
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