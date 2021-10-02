Ковидом в Челябинской области болеет более 10 тысяч человек

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2 октября 2021, 12:46 Анна Семенова

Прививочная кампания идет медленными темпами. А вирус не дремлет. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

За сутки заразившихся стало больше на 389 человек.

Заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. На недавнем брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что вакцинация идет медленными темпами, на сегодняшний день вакцину получили чуть более 50% южноуральцев. Это мало для формирования коллективного иммунитета.

А пока антипрививочники отстаивают свои права за сутки прибавилось 389 заболевших. Четыре человека из этого числа – школьники. Таким образом, на сегодняшний день в области болеет ковидом 10 113 человек.

Цифры о смертельных случаях продолжают пугать, каждый день с вирусом не справляется более 20 человек, на 2 октября скончались 26 больных.

Кстати, все вопросы, касающиеся коронавируса, южноуральцы могут задать на «горячую линию» Министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16 .

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