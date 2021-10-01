В Челябинской области резко уменьшается количество пустых «ковидных» коек

Аргументы Недели → Здоровье

1 октября 2021, 18:18 Анна Семенова

Количество пустых коек стремительно уменьшается. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Госпитализированных стало на 20% больше.

О том, как обстоят дела с коронавирусом в регионе, сегодня, 1 октября, отчиталась на брифинге вице-губернатор Ирина Гехт. Количество заболевших ОРВИ и ковидом растет с каждым днем. Госпитализированных только за сутки стало больше на 20%. Вновь серьезно увеличилась нагрузка на врачей и коечный фонд. В области подготовлено 8165 «ковидных» коек, 770 из них обеспечены аппаратами ИВЛ. При этом свободных мест – менее 2%.

Неотложка работает круглосуточно. За прошедшие сутки бригады выезжали на вызовы 3437 раз (по области). За две последние недели заявок стало на 14 тысяч больше.

На сложные случаи выезжает скорая помощь. Сейчас вновь поднимается вопрос о привлечении такси или частных перевозчиков, чтобы освободить врачей от доставки пациентов на КТ.

При всем этом на сегодняшний день первым компонентом провакцинировано 929 тысяч человек, что составляет всего 57,4% от плана.

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