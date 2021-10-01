Врач поделилась секретами сохранения бодрости и здоровья после 50 лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 октября 2021, 10:54

Главный внештатный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина раскрыла секреты долголетия и бодрости. Они кроются в соблюдении самых простых правил.



Первые повреждения тканей и клеток происходят после 25 лет. Далее нарушается обмен веществ, который приводит к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы замедлить процесс старения и иметь крепкий организм после 50 лет, врач рекомендует соблюдать режим дня. Важно вставать и ложиться в одно и то же время. Питание также должно проходить по расписанию. Дробный приём пищи лучше усваивается. Ужин не должен быть обильным.



В рацион питания обязательно включать фрукты и овощи, блюда с высококачественным белком, полиненасыщенными жирами. Чтобы организм сохранял бодрость терапевт рекомендует заниматься физическими упражнениями. Достаточно получасовой ходьбы на свежем воздухе, чтобы отодвинуть наступление старости. От вредных привычек нужно отказаться. Курение и алкоголь вредят организму.



Сон должен длиться не менее 7 часов. Дневной сон не способен восстановить силы. Чтобы избежать серьёзных заболеваний, Драпкина рекомендует регулярно обследоваться. Это можно сделать в рамках простой программы диспансеризации. Здоровая жизнь не должна откладываться на потом, заключила терапевт.





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