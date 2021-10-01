Заболеваемость растет, где южноуральцам в выходные сделать прививку от ковида

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1 октября 2021, 09:37 Анна Семенова

Прививка поможет в создании коллективного иммунитета. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Традиционно публикуем список адресов мобильных пунктов в Челябинской области.

На сегодняшний день, 1 октября, статистика областного Минздрава вновь не самая прекрасная. 386 новых подтверждений коронавируса, шестеро заболевших – школьники. Смертность вновь выросла, за сутки скончались 26 человек.

Добиться коллективного иммунитета поможет только всеобщая вакцинация. Публикуем список мобильных бригад на предстоящие выходные.

В Челябинске в субботу, 2 октября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Челябинске в воскресенье, 3 октября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Магнитогорске в субботу, 2 октября:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00.

В Магнитогорске в воскресенье, 3 октября:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.

В Чебаркуле в субботу и воскресенье:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00.

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.

В Чесме в субботу, 3 октября:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Пласте в субботу и воскресенье:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.

В Каслях в субботу, 2 октября:

ТЦ «Перекрёсток» с 11:00 - 14:00.

В Троицке в субботу и воскресенье:

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Сатке в субботу, 2 октября:

Центральный рынок с 10:00 - 12:00

Магазин «Пятёрочка» с 9:00 - 12:00.

В Копейске в субботу, 2 октября:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.

В с. Долгодеревенское в субботу и воскресенье:

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 с 9:00 - 13:00

В Кизиле в субботу, 2 октября:

Магазин «Магнит» с 9:00 - 12:00.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

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