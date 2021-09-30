Российский штамм коронавируса можно встретить только за рубежом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 сентября 2021, 17:52

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в России отсутствует «русский вариант» коронавируса. Последний раз он фиксировался несколько месяцев назад, но был вытеснен индийской «Дельтой».



Русский штамм можно ещё встретить в некоторых регионах США и Европы. Этот вид был интересен тем, что доля его распространения среди всех вирусов была очень большой. Но в июне он постепенно стал сокращаться, уступая место другим видам. По мнению вирусологов, «русский» штамм был одним из главных конкурентов «Дельты». За ним продолжают вести наблюдение.



Учёные из медицинского центра Маастрихтского университета Нидерландов отмечали повышенные возможности русского варианта вируса к уходу от иммунного ответа. Последние случаи заражения данным штаммов в России фиксировали в августе. В сентябре им не заболел ни один человек. В ВОЗ его считают вариантом с низкой значимостью.



В России доминирующим видом остаётся «Дельта». Критерием опасности штамма является его способность распространяться и заражать максимальное количество людей.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости