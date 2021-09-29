Челябинцев приглашают бесплатно проверить сердце

Аргументы Недели → Здоровье

29 сентября 2021, 11:05 Анна Семенова

Каждый желающий сможет получить консультацию о состоянии своего здоровья. Фото: Минздрав Челябинской области

Получить консультацию кардиолога можно в пятницу, 1 октября.

Сегодня, 29 сентября, во всем мире отмечается День сердца. Задача медиков – повысить грамотность населения, рассказав о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, их причинах и вариантах предотвращения.

Челябинская область присоединяется к благому делу. В регионе пройдут лекции и онлайн-семинары, флешмобы. В больницах и учебных учреждениях расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, раздадут листовки и напомнят о необходимости ЗОЖ.

А в Челябинске в пятницу, 1 октября, волонтеры-медики организуют акцию «Оберегая сердце». В 16:30 до 19:00 можно подойти в ЧОУНБ (Публичную библиотеку) по адресу: проспект Ленина, 60. Врач-кардиолог побеседует с гостями о здоровье сердца и сосудов. После всем желающим измерят артериальное давление, рост, вес, вычислят индекс массы тела. Будет также портативный кардиограф, при помощи которого можно будет сделать ЭКГ.

Необходима предварительная запись по телефону: (351) 729-22-29, либо по ссылке.

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