В Челябинской области выросли заболеваемость и смертность от ковида

Аргументы Недели → Здоровье

29 сентября 2021, 10:00 Анна Семенова

Ковидом болеет все больше южноуральцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего.

В то время как некоторые южноуральцы придумывают варианты обхода системы: покупают справки о вакцинации, разрабатывают теории заговора и активно лечат себя куболитрами витамина D, эпидситуация в области становится все хуже.

Как сообщили в региональном Минздраве, за сутки заболел 381 человек, трое из них – школьники. Пока это максимальный прирост с начала года. Выросла и смертность, побороть вирус не смогли 25 человек.

Врачи напоминают: избежать тяжелого поражения легких и летального исхода поможет вакцинация. Записаться на прививку можно в регистратуре своей поликлиники, через портал «Госуслуги» или по единому номеру 122. Еще проще сделать это через мессенджеры:

• в Telegram: @miac74_122_bot

• в Viber и WhatsApp: +7 351 240-13-13

• Вконтакте: vk.com/sluzhba122.

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