Психологи выяснили, что фильмы ужасов помогают побороть тревожное расстройство

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 сентября 2021, 18:07

фото: pixabay

Людям с тревожным расстройством, по мнению психологов из Чикагского университета, показаны фильмы и сериалы в жанре ужасов, пишет CNET.

Люди с тревожным расстройством особенны тем, что они повседневные события воспринимают как угрозу. Из-за этого они не могут успокоиться и обрести гармонию, сообщает Мир24.

Просмотр фильмов ужасов помогает тренировать психику. Человек благодаря им понимает, что причины тревоги выдуманы так же, как и чудовища на экране.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости