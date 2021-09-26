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Психологи выяснили, что фильмы ужасов помогают побороть тревожное расстройство

, 18:07

Психологи выяснили, что фильмы ужасов помогают побороть тревожное расстройство
фото: pixabay

Людям с тревожным расстройством, по мнению психологов из Чикагского университета, показаны фильмы и сериалы в жанре ужасов, пишет CNET.

Люди с тревожным расстройством особенны тем, что они повседневные события воспринимают как угрозу. Из-за этого они не могут успокоиться и обрести гармонию, сообщает Мир24.

Просмотр фильмов ужасов помогает тренировать психику. Человек благодаря им понимает, что причины тревоги выдуманы так же, как и чудовища на экране.

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