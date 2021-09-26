Сахар, картофель и рис могут быть опасны после излечения от COVID-19

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26 сентября 2021, 13:12 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Сахар и продукты с его высоким содержанием могут вызвать в организме человека, переболевшего COVID-19, воспалительные процессы. К таким продуктам относятся картофель и рис. Российские врачи рассказали о правильном питании при постковидном синдроме.



Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме.



«Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета», - подчеркнул врач.



По его словам, после коронавируса пациентам следует исключить из рациона пальмовое, подсолнечное и соевое масло, маргарин, сосиски и сардельки.



«Подобная еда приводит к скачку уровня сахара в крови, а он вызывает всплеск воспалительных маркеров», - уточнила терапевт Екатерина Есакова, отметив, что для восстановления организма питание должно быть калорийным, богатым витаминами, макро- и микроэлементами.



Выпечку и фастфуд следует заменить употреблением рыбы, а также льняного и оливкового масла. Помимо этого, необходимо есть больше свежих овощей, фруктов и зелени, употреблять кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы — гречку, овсянку и хлеб с отрубями.



Диетолог Анастасия Светикова рассказала, что постковидный синдром, как правило, длится в течение полугода после выздоровления, при этом реабилитация важна организму человека даже в случае легкого течения болезни. По ее словам, необходимость соблюдения диеты связана с тем, что пациенту приходилось принимать большое количество лекарств: антибактериальных, гормональных, антикоагулянтов.



«Это влияет на слизистую оболочку ЖКТ и может привести к гастриту или язвенной болезни желудка. Кроме того, ослабленному организму сложно переваривать тяжелую пищу», - объяснила диетолог.



Нужно исключить жирные, жареные, копченые, острые и соленые блюда, отдав предпочтение дробному питанию (4–5 раз в день небольшими порциями). Еду лучше варить, запекать или готовить на пару.



«В течение 3–4 месяцев после выздоровления обязателен прием витаминов, но только по назначению врача», - сообщила Анастасия Светикова.



Терапевт Екатерина Есакова добавила, что помимо правильного питания восстановить организм помогут физические упражнения, поддерживающая терапия, соблюдение режима труда и отдыха. Она отметила, что в каждом конкретном случае реабилитационный комплекс подбирается врачом.



Физиотерапевт Дмитрий Иванчин советует в начале болезни и сразу после нее выполнять дыхательную гимнастику Стрельниковой.



«Физическую активность после выздоровления нужно возвращать постепенно. Начинать стоит с 5–10-минутных прогулок, лучше всего — на свежем воздухе. Если пациенту становится тяжело, его бросает в пот или появляется одышка, не нужно перенапрягаться», - сообщил врач.



По его словам, в дальнейшем можно перейти к более длительным прогулкам, скандинавской ходьбе, пробежкам, занятиям на велотренажере и беговой дорожке. А когда повысится выносливость — к силовым тренировкам.



При отсутствии положительной динамики в ходе реабилитации врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту.





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