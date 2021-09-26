В Челябинской области растет ежедневная цифра по заболевшим ковидом

Аргументы Недели → Здоровье

26 сентября 2021, 10:40 Анна Семенова

Скорая снова долго едет к пациентам, так как нагрузка увеличилась. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Всего на сегодняшний день болеет 9645 южноуральцев.

Как и ожидалось, осень привела с собой ухудшение статистики по заболевшим коронавирусом. На прошлой неделе из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на дистант перевели лекционные потоковые занятия в Южно-Уральском госуниверститете. Каждый день фиксируются заразившиеся школьники, за последние сутки заболел один ученик, вчера таких было сразу четыре.

Также на сегодняшний день больничный получили 373 взрослых, что больше, чем среднесуточный прирост за последнее время (пока больше 370 с начала сентября не наблюдалось).

Не смогли побороть опасную болезнь 22 человека. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

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