Немецкий отоларинголог рассказал, как избавиться от шума в ушах

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25 сентября 2021, 20:41

фото: pixabay

Немецкий отоларинголог Узо Вальтер считает, что шум в ушах, или тиннитус можно вылечить или снизить его влияние на пациента, сообщает Berliner Zeitung.

В большинстве случаев, причиной шума в ушах является стресс. Он вызывает еще большее напряжение у людей, поэтому шум воспринимается сильнее, пишет Мир24.

«Вы должны четко понимать, как работает ваш слух. Он всегда работает, даже ночью. Отфильтровываются «несущественные» шумы, например, наше сердцебиение. Усиливаются важные шумы, такие как плач ребенка, потому что он нас тревожит. Поэтому, если мы серьезно отнесемся к тиннитусу, он обострится. Если нам удастся больше не воспринимать это так серьезно, это отойдет на второй план», – объяснил Вальтер.

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