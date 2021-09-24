Аргументы Недели Здоровье 13+

Школы стали снова переходить на удалёнку

, 11:53

Школы стали снова переходить на удалёнку

Увеличение количества заболевших коронавирусом привело к необходимости перевода образовательного процесса на удалённый формат. Активный рост заболеваний зафиксирован в 36 регионах России.

Так, в Оренбурге на дистант переведены практически все классы, кроме начальной школы и выпускников. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил снижение темпов вакцинации в регионе. На удалёнку переведены несколько школ в Саратовской, Курганской областях, Башкирии. Школам дано право самостоятельно выбирать формат обучения.

Заслуженный врач России Михаил Каган назвал осенний период и начало учёбы главными причинами подъёма заболеваемости в стране. Дальнейшая эпидемиологическая ситуация зависит от самих людей. Если россияне будут соблюдать противоэпидемиологические меры и активно вакцинироваться, то массового всплеска заболеваемости удастся избежать.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, в сутки коронавирусом заболевает 19 тысяч человек. На 22 сентября в России привилось хотя бы одним компонентом 47  млн граждан. Это треть от общей численности населения.
Медленнее всего вакцинация проходит в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Общество

Александр Горелов: Заболеваемость CОVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем год назад

Александр Горелов: Заболеваемость CОVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем год назад

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем год назад.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество