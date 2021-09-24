Школы стали снова переходить на удалёнку

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 сентября 2021, 11:53

Увеличение количества заболевших коронавирусом привело к необходимости перевода образовательного процесса на удалённый формат. Активный рост заболеваний зафиксирован в 36 регионах России.



Так, в Оренбурге на дистант переведены практически все классы, кроме начальной школы и выпускников. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил снижение темпов вакцинации в регионе. На удалёнку переведены несколько школ в Саратовской, Курганской областях, Башкирии. Школам дано право самостоятельно выбирать формат обучения.



Заслуженный врач России Михаил Каган назвал осенний период и начало учёбы главными причинами подъёма заболеваемости в стране. Дальнейшая эпидемиологическая ситуация зависит от самих людей. Если россияне будут соблюдать противоэпидемиологические меры и активно вакцинироваться, то массового всплеска заболеваемости удастся избежать.



По данным оперативного штаба по коронавирусу, в сутки коронавирусом заболевает 19 тысяч человек. На 22 сентября в России привилось хотя бы одним компонентом 47 млн граждан. Это треть от общей численности населения.

Медленнее всего вакцинация проходит в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости