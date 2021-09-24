Где южноуральцев будут прививать от ковида в эти выходные

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24 сентября 2021, 10:40 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Желающих вакцинироваться ждут в торгово-развлекательных комплексах 25 и 26 сентября.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, поставить прививку можно будет в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Чесме, Пласте, Каслях, Троицке и Копейске. Полное расписание доступно по ссылке.

С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед процедурой медицинский работник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру и сатурации, а также соберет анамнез. Все желающие вакцинироваться прямо на месте заполнят анкету и согласие, чтобы данные были занесены в федеральный реестр.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно с помощью портала госуслуг, там доступны выбор удобной даты и медицинского учреждения. Кроме этого, действует запись на прививку от коронавируса через мессенджеры и социальные сети: Telegram (@miac74_122_bot), Viber и WhatsApp (+7 351 240-13-13), «ВКонтакте» (https://vk.com/sluzhba122).

Южноуральцам также напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: масочном режиме и социальной дистанции.

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