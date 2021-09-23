Коллективный иммунитет может появиться только с агрессивными штаммами вируса

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23 сентября 2021, 17:22

Американский вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Евгений Кунин считает, что новый штамм коронавируса может появиться в любом регионе мира. После анализа большого количества геномов вируса, учёный убеждён в возможностях появления штамма, способного конкурировать с «Дельтой». Но до этого вид должен перестать реагировать на антитела, чтобы лучше контактировать с клетками. Пока же «Дельта» считается самым агрессивным штаммом.



Источником супервируса может стать Индия. Государство с плотным населением, низким уровнем гигиены и слабой медициной - лучшие условия для порождения мощного вируса. Чтобы исключить появления новых мутаций, важно массово вакцинировать население. Новый вариант в таком случае не сможет захватить популяцию.



Учёный отметил современные возможности вирусологов, которые способны оценить потенциал вируса. В частности у штамма «Дельта» нет шансов переродиться в следующий в случае вакцинации и формирования коллективного иммунитета.





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