Аргументы Недели Здоровье 13+

Коллективный иммунитет может появиться только с агрессивными штаммами вируса

, 17:22

Коллективный иммунитет может появиться только с агрессивными штаммами вируса

Американский вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Евгений Кунин считает, что новый штамм коронавируса может появиться в любом регионе мира. После анализа большого количества геномов вируса, учёный убеждён в возможностях появления штамма, способного конкурировать с «Дельтой». Но до этого вид должен перестать реагировать на антитела, чтобы лучше контактировать с клетками. Пока же «Дельта» считается самым агрессивным штаммом.

Источником супервируса может стать Индия. Государство с плотным населением, низким уровнем гигиены и слабой медициной  - лучшие условия для порождения мощного вируса. Чтобы исключить появления новых мутаций, важно массово вакцинировать население. Новый вариант  в таком случае не сможет захватить популяцию.

Учёный отметил современные возможности вирусологов, которые способны оценить потенциал вируса. В частности у штамма «Дельта» нет шансов переродиться в следующий в случае вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Политика

Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых в мире готовы признать их правительство

Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых в мире готовы признать их правительство

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят талибам.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Общество

Происшествия

Общество