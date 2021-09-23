Фуфломицинщики: врачей обвиняют в лекарственном лоббизме

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23 сентября 2021, 11:25

Врачи стали чаще назначать препараты, которые не оказывают должного терапевтического эффекта. Отказывая в качественном лечении, медики простимулированы для удовлетворения интересов фармакологических компаний.



Эксперты признают, что фарминдустрия зависит от мнения врачей, которые могут рекомендовать и выписывать препараты пациентам в больших масштабах. Генеральный директор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Игорь Степанюков заявил, что на рынке лекарств очень много «пустышек» и бесполезных препаратов.



Безрецептурные лекарства производители могут без ограничений рекламировать и зарабатывать на этом. Лоббисты доказывают эффективность «фуфломицина» посредством проплаченных исследований, мнений экспертов. Производители очень часто заявляют, что один препарат способен излечить сразу несколько заболеваний. Назначение одной таблетки «от всего» не является нарушением закона.



Дополнительно к этому врач может увеличить время приёма препарата, заставляя пациента приобретать лекарства сверх нормы. Огромный доход фармкомпании получают, если выпускаемый препарат попадает в список госзакупок. Поставки лекарств осуществляются в крупных масштабах, позволяя при этом получать производителям фантастические деньги от государства. Бороться с врачебным лоббизмом крайне сложно, так как его весьма проблематично выявить.

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