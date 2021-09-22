Коллективный иммунитет против COVID-19 оказался недостижимым даже при вакцинации

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22 сентября 2021, 13:43 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Ученые-медики всего мира оценивают перспективы развития пандемии COVID-19. Своими прогнозами они делятся в публикациях в известных специализированных изданиях.



Один из главных вопросов: смогут ли люди избавиться от пандемии хотя бы в течение трех–пяти лет? Известно, что эпидемия испанского гриппа свирепствовала почти три года (с января 1918-го по декабрь 1920 года) и, по некоторым данным, унесла жизни 5% населения земли.



Порядка тридцати ведущих европейских ученых-медиков поделились своим мнением в статье, вышедшей в журнале Lancet. Они оценили несколько факторов: насколько быстро удастся провести вакцинацию как в отдельных странах (разного уровня достатка), так и в масштабах всей планеты; как именно вирус будет мутировать и насколько строго население будет выполнять рекомендации властей и соблюдать необходимые ограничительные меры.



Известно, что на сегодняшний день две дозы вакцины получил лишь каждый четвертый взрослый житель планеты. Многие люди продолжают не доверять препаратам.



Авторы статьи сходятся во мнении, что полностью избавиться от вируса удастся едва ли: даже если все больные выздоровеют, инфекция продолжит гулять среди животных и может мутировать неожиданным образом. Многое зависит и от того, как быстро будет найдено эффективное лекарство, причем не только от самой болезни, но и для борьбы с затяжной формой инфекции, которую называют «долгий ковид».



В американском журнале JAMA представлены четыре сценария развития пандемии. Первый из них предполагает полное избавление от вируса. Этому может поспособствовать масштабная вакцинация. Причем иммунитет человека должен быть крепким и продолжительным, чтобы он защищал от повторного заражения и одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции. С учетом продолжающихся мутаций вируса, этот вариант кажется слишком оптимистичным.



Вторым вариантом является временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер – полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира. Известный успешный пример - ситуация с вирусом кори. Благодаря массовой вакцинации в детстве в наше время вспышки этой болезни случаются редко, и их удается довольно быстро взять под контроль.



Еще одним вариантом развития событий является жизнь с вирусом. Модификации вакцин будут защищать лишь от тяжелого течения COVID-19 и смерти. Фактически, коронавирус может превратиться в сезонную простуду.



Четвертый сценарий – масштабное разгорание. Он вероятен в том случае, если значительная часть населения в мире останется непривитой. При этом вирус продолжит стремительно распространяться и мутировать.



Существующие в настоящее время вакцины могут предотвращать тяжелое течение COVID-19, но необязательно защищают от заражения. Известно, что зачастую заболевают полностью привитые люди. Болезнь у них протекает относительно легко или вовсе бессимптомно, но при этом они вполне могут разносить вирус, заражая окружающих. Именно поэтому коллективный иммунитет, на который в начале пандемии так надеялось большинство ученых, пока оказывается недостижимым.





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