Минздрав обеспокоен высоким уровнем смертности среди пенсионеров

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 сентября 2021, 10:16

На фоне коронакризиса в России замедлился рост численности людей в возрасте 60 лет и выше. Если три года назад численность граждан данной категории увеличивалась на 800 тысяч человек в год, то в текущем году прирост составит максимум 400 тысяч. Количество умерших от коронавируса в несколько раз превышает показатели прошлого года.



Статистика смертности в 2020 году велась с апреля. За семь месяцев скончалось более 120 тысяч россиян. В этом году за первые семь месяцев умерло уже 200 тысяч граждан. Из них 85% - пожилые люди. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что по итогам года количество умерших будет значительно выше предполагаемого уровня.



Повышение пенсионного возраста и последствия пандемии позволили Пенсионному фонду России значительно сэкономить. При среднем уровне пенсии в 15 тысяч рублей, государство тратит на одного пенсионера порядка 180 тысяч рублей в год. Каждые 100 тысяч пенсионеров, которые не доживают до пенсии, сохраняют в бюджете государства минимум 50 миллиардов рублей ежегодно. При этом смертность от ковида постепенно «молодеет». Летальные случаи часто регистрируются и среди граждан, возраст которых колеблется в диапазоне от 50 до 60 лет. Это означает, что многие вообще не увидят пенсии.





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