Семь школьников и 357 взрослых заболели ковидом в Челябинской области
20 сентября 2021, 10:01 Анна Семенова
21 человек скончался от вируса за сутки.
На сегодняшний день, по сообщению регионального минздрава, прибавилось 364 заболевших коронавирусом. Из них семеро – школьники и пока это самый большой показатель среди детей с начала учебного года.
Вновь количество умерших от вируса – 21 человек. Между тем, есть надежда на уменьшение этих страшных показателей. Южноуральцы вакцинируются. Только за выходные в торгово-развлекательных комплексах и других мобильных пунктах прививку сделали 521 человек. Еще 1617 получили вакцину от ковида, а 4590 от гриппа прямо на избирательных участках после голосования с 17 по 19 сентября.
Прививка может защитить вас от тяжелых последствий вируса и летального исхода.
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