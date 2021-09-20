Семь школьников и 357 взрослых заболели ковидом в Челябинской области

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20 сентября 2021, 10:01 Анна Семенова

Каждые сутки прибавляется более 300 заболевших в Челябинской области. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

21 человек скончался от вируса за сутки.

На сегодняшний день, по сообщению регионального минздрава, прибавилось 364 заболевших коронавирусом. Из них семеро – школьники и пока это самый большой показатель среди детей с начала учебного года.

Вновь количество умерших от вируса – 21 человек. Между тем, есть надежда на уменьшение этих страшных показателей. Южноуральцы вакцинируются. Только за выходные в торгово-развлекательных комплексах и других мобильных пунктах прививку сделали 521 человек. Еще 1617 получили вакцину от ковида, а 4590 от гриппа прямо на избирательных участках после голосования с 17 по 19 сентября.

Прививка может защитить вас от тяжелых последствий вируса и летального исхода.

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