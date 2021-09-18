Южноуральцы могут сделать прививку от ковида в ТРК и на избирательном участке

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 сентября 2021, 09:14 Анна Семенова

В эти выходные медики будут трудиться даже на избирательных участках. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Публикуем график работы мобильных пунктов вакцинации в эти выходные.

Так как в текущие выходные проходят выборы в Госдуму РФ, список пунктов вакцинации значительно расширился. Можно сходить проголосовать и заодно сделать важный укол от ковида или гриппа – медики будут дежурить прямо на избирательных участках.

Вот расписание мест, где сегодня и завтра ждут южноуральцев:

В Челябинске в субботу, 18 сентября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 10:00 - 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Челябинске в воскресенье, 19 сентября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Магнитогорске в субботу, 18 сентября:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.

В Чебаркуле в субботу и воскресенье:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00.

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.

В Пласте в субботу, 18 сентября:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.

В Троицке в субботу и воскресенье:

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Копейске в субботу, 18 сентября:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.

График работы медиков на избирательных участков можно найти ЗДЕСЬ

С собой захватите паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости