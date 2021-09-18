Южноуральцы могут сделать прививку от ковида в ТРК и на избирательном участке

Публикуем график работы мобильных пунктов вакцинации в эти выходные.
Так как в текущие выходные проходят выборы в Госдуму РФ, список пунктов вакцинации значительно расширился. Можно сходить проголосовать и заодно сделать важный укол от ковида или гриппа – медики будут дежурить прямо на избирательных участках.
Вот расписание мест, где сегодня и завтра ждут южноуральцев:
В Челябинске в субботу, 18 сентября:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 10:00 - 13:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Челябинске в воскресенье, 19 сентября:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Магнитогорске в субботу, 18 сентября:
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.
В Чебаркуле в субботу и воскресенье:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
Минирынок с 13:00 - 16:00.
В Миассе в субботу и воскресенье:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00.
В Златоусте в субботу и воскресенье:
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.
В Пласте в субботу, 18 сентября:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.
В Троицке в субботу и воскресенье:
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Копейске в субботу, 18 сентября:
ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.
График работы медиков на избирательных участков можно найти ЗДЕСЬ
С собой захватите паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
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