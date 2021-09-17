В Челябинской области на карантине по ОРВИ сидят 285 школьных классов
17 сентября 2021, 09:17 Анна Семенова
А в детских садах эпидемии пока нет.
Осень всегда приносит с собой вирусные заболевания. Холодная погода, отсутствие отопления, школьники вновь собираются вместе большими коллективами после долгих летних каникул… И начинается: ОРВИ, грипп, простуды.
Проучившись чуть более двух недель, ученики южноуральских школ начали массово уходить на больничные. По сообщению регионального минобра, сегодня уже 285 классов в 95 школах закрыты на карантин по ОРВИ. 12 классов перешли на дистанционное обучение из-за контакта с больными коронавирусом.
Что касается малышей, то в садиках ситуация куда лучше, пока ни одну группу по области на карантин по острым респираторным заболевания не отправили, но 18 групп находится на изоляции из-за коронавируса.
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