В Челябинской области на карантине по ОРВИ сидят 285 школьных классов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 сентября 2021, 09:17 Анна Семенова

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А в детских садах эпидемии пока нет.

Осень всегда приносит с собой вирусные заболевания. Холодная погода, отсутствие отопления, школьники вновь собираются вместе большими коллективами после долгих летних каникул… И начинается: ОРВИ, грипп, простуды.

Проучившись чуть более двух недель, ученики южноуральских школ начали массово уходить на больничные. По сообщению регионального минобра, сегодня уже 285 классов в 95 школах закрыты на карантин по ОРВИ. 12 классов перешли на дистанционное обучение из-за контакта с больными коронавирусом.

Что касается малышей, то в садиках ситуация куда лучше, пока ни одну группу по области на карантин по острым респираторным заболевания не отправили, но 18 групп находится на изоляции из-за коронавируса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости