Ученые рассказали, что в заваренном чае могут содержаться опасные вещества
16 сентября 2021, 22:35
Учёные установили, что в заваренном чае уровни побочных продуктов дезинфекции значительно ниже, чем в исходной водопроводной воде, сообщает Environmental Science & Technology.
При этом в готовом напитке обнаружилось около 500 соединений. Эти соединения могут образовывать новые, неизвестные и потенциально вредные для здоровья побочные продукты.
Ученые отметили, что чаще всего для заваривания чая используют кипячёную водопроводную воду. Остаточный хлор, который используют для её дезинфекции, способен реагировать с соединениями чая и образовывать побочные продукты дезинфекции (ППД). Многие из них могут быть опасны для здоровья, пишет NEWS.ru.
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