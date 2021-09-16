Ученые рассказали, что в заваренном чае могут содержаться опасные вещества

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 сентября 2021, 22:35

фото: pixabay

Учёные установили, что в заваренном чае уровни побочных продуктов дезинфекции значительно ниже, чем в исходной водопроводной воде, сообщает Environmental Science & Technology.

При этом в готовом напитке обнаружилось около 500 соединений. Эти соединения могут образовывать новые, неизвестные и потенциально вредные для здоровья побочные продукты.

Ученые отметили, что чаще всего для заваривания чая используют кипячёную водопроводную воду. Остаточный хлор, который используют для её дезинфекции, способен реагировать с соединениями чая и образовывать побочные продукты дезинфекции (ППД). Многие из них могут быть опасны для здоровья, пишет NEWS.ru.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости