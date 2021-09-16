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«Не рассчитал силы и переоценил возможности»: психолог о том, как бороться с выгоранием

, 21:32

«Не рассчитал силы и переоценил возможности»: психолог о том, как бороться с выгоранием
фото: pixabay

Социологи выяснили, что 64% россиян столкнулись с эмоциональным выгоранием. Психолог-супервизор Наталья Панфилова считает, что для борьбы с выгоранием необходимо хорошо высыпаться, а также переключаться на что-то другое и снижать нагрузки.

Эмоциональное выгорание как правило связано с тем, что человек «не рассчитал свои силы и переоценил свои возможности», считает специалист.

Признаками выгорания может стать быстрая утомляемость, частая раздражительность и невозможность сосредоточиться на работе, а все это, по словам эксперта, может негативно отразиться на здоровье.

«Как правило, это некий разрыв между возможностями этого человека и тем, что он сам себе навязывает. Здесь важно посмотреть правде в глаза и понимать, что тебе точно нужен отпуск или нужно меньше работать, и в зависимости от этого предпринимать какие-то шаги»,- рассказала она NEWS.ru.

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