Врачи спасли пациентку с потерей трех литров крови в Подмосковье

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16 сентября 2021, 18:23

фото: pixabay

В Пушкино врачам удалось спасти сорокалетнюю женщину с разрывом рубца на матке и потерей порядка трех литров крови, сообщили в региональном Минздраве.

Женщина с большой кровопотерей в результате преждевременных родов поступила в больницу. Ранее пациентке уже выполняли два кесаревых сечения и из-за этого произошел разрыв матки по рубцу.

Состояние женщины удалось стабилизировать. Медики решили попытаться сохранить пациентке матку, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

«Решение было верным - зашили, матка сократилась, кровотечение прекратилось. Но кровопотеря составила около трех литров», - отметила заведующая родовым отделением Наталия Андреева.

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