Аргументы Недели Здоровье 13+

Врачи спасли пациентку с потерей трех литров крови в Подмосковье

, 18:23

Врачи спасли пациентку с потерей трех литров крови в Подмосковье
фото: pixabay

В Пушкино врачам удалось спасти сорокалетнюю женщину с разрывом рубца на матке и потерей порядка трех литров крови, сообщили в региональном Минздраве.

Женщина с большой кровопотерей в результате преждевременных родов поступила в больницу. Ранее пациентке уже выполняли два кесаревых сечения и из-за этого произошел разрыв матки по рубцу.

Состояние женщины удалось стабилизировать. Медики решили попытаться сохранить пациентке матку, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

«Решение было верным - зашили, матка сократилась, кровотечение прекратилось. Но кровопотеря составила около трех литров», - отметила заведующая родовым отделением Наталия Андреева.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АГ

Политика

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Российская Федерация не намерена ждать, пока Евросоюз изменит свои вкусы, а планирует общаться с теми странами из этого европейского объединения, которые к этому готовы. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество