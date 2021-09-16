Три школьника в Челябинской области стали жертвами ковида за сутки

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16 сентября 2021, 10:40 Анна Семенова

Коронавирус не собирается сбавлять обороты... Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Всего за 24 часа заболело 365 человек.

На сегодняшний день болеют коронавирусом 8923 южноуральца. Суточный прирост, по данным минздрава, составил 365 человек. Трое из заболевших – школьники.

Смертность не падает, 21 человек, к сожалению, не смог справиться с болезнью за прошедшие сутки.

Между тем, подбирается к нам и грипп. В области уже началась вакцинация против не менее заразной болезни. Врачи говорят, особо опасно сочетание гриппа и ковида.

Получить прививку бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Для этого достаточно захватить с собой паспорт и медполис.

Важное замечание: все, кто сделал прививку от ковида, должны выждать не менее месяца после введения второго компонента и только потом защищаться от гриппа.

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