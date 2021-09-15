В трех городах Челябинской области привилось от ковида менее 30% населения

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15 сентября 2021, 14:40 Анна Семенова

Прививки до сих пор боятся делать многие...Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Между тем, каждый день в регионе прибавляется по 300 с лишним заболевших.

Губернатора Алексея Текслера ситуация с вакцинацией по области тревожит. Сегодня, 15 сентября, на совещании с главами городов и районов он озвучил последние данные. Есть сознательные граждане – больше всего их в Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральском районе, это лидеры по количеству сделанных прививок. Но есть и аутсайдеры. Например, в Златоусте, Троицке и Еманжелинске не могут похвастать даже 30% охватом жителей вакциной.

Страшилки вокруг вакцины множатся, люди передают их из уст в уста, боятся. А между тем, каждый день минздрав сообщает о более чем 300 заболевших. На 15 сентября прирост составил 365 человек, 22 человека скончались от вируса.

Глава региона поручил мэрам и главам разъяснить жителям, почему необходима прививка и почему делать ее не страшно. Кроме того, многие не знают о том, что можно и нужно проходить углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида.



Прививку можно поставить в любое удобное время, в любой день, в выходные мобильные пункты работают в общественных пространствах по всей области. Сегодня стало известно, что медики приедут даже на избирательные участки. 17,18 и 19 сентября можно не только проголосовать, но и получить вакцину от ковида или от гриппа.

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