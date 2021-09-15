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Древесный дым повышает риск заражения коронавирусом

, 14:37

Древесный дым повышает риск заражения коронавирусом

Американские учёные заявили о негативном влиянии дыма от горения древесины на заболеваемость коронавирусом. К такому заключению исследователи пришли в после лабораторного эксперимента. Учёные воздействовали на клетки людей частицами дыма, и они проявляли меньшую сопротивляемость инфекции, чем в обычных условиях. Такие результаты позволяют говорить о негативном влиянии лесных пожаров на распространение пандемии.

Учёные из Университета Северной Каролины стали изучать проблему из-за большого количества лесных пожаров в США. Древесный дым снижает активность генов, отвечающих за противовирусную реакцию. При этом иммунитет заметно снижается именно у женщин. Негативнее всего на организм влияет дым о сгоревшего дуба и эвкалипта. Отчасти выводы учёных вполне ожидаемы: наличие продуктов горения в воздухе ухудшает связывание кислорода в крови. Людям, страдающим заболеваниями лёгких, вообще опасно находиться в районах, где полыхают лесные пожары или просто горит трава. Из-за ухудшения кровообращения увеличивается нагрузка на сердце, что крайне нежелательно при коронавирусной инфекции.

Результаты учёных уже изучают специалисты из других государств. Их труды могут изменить подход к предупреждению распространения инфекции в районах, где часто возникаю лесные пожары.

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